В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Германии

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В рамках проекта RT #ПочтаПобеды из Германии пришло письмо блокаднице Зое Романенко.
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Германии
  • © RT

Автор послания — Георгине Краус из города Мангейм.

«Думаю, что забыть такое невозможно. Вы были ещё слишком молоды, когда прошли через это. Я испытываю к вам глубочайшее уважение, Зоя Павловна», — заявила она.

По словам Краус, мир — это высшее благо, как и согласие между народами.

Она также рассказала, что посещала Россию.

«Мне очень понравилось у вас на родине, это незабываемые впечатления. Ваша культура, музыка, литература, поэзия и прежде всего сама ваша замечательная страна. От всего сердца желаю вам, чтобы она оставалась такой всегда и никогда не переставала быть единым целым. Вы очень сильный и гордый народ», — отметила Краус.

Она пожелала Романенко всего наилучшего и крепчайшего здоровья.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

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