В МИД России рассказали о закрытых каналах связи с США

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости сообщил, что у России и США есть закрытые каналы связи для прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность, но Вашингтон оставляет без реакции попытки Москвы активизировать эти каналы.

«Между Москвой и Вашингтоном существуют закрытые каналы связи для построения доверительного диалога и прояснения вопросов, вызывающих обеспокоенность двух стран», — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что эти каналы связи «были успешно задействованы в ходе предвыборной кампании 2016 года», когда Россия предоставила «развёрнутые ответы на запросы американской стороны».

Сыромолотов добавил, что в 2017 году Россия предложила обнародовать детали переписки, которая велась по указанным каналам, однако американская сторона отказалась, сославшись на «чувствительный характер передававшейся информации».

«Наши неоднократные попытки активизировать сотрудничество на данном треке Вашингтон неизменно оставляет без реакции», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России заявили, что со стороны Вашингтона нет никаких сигналов, указывающих на желание США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.