В Удмуртии запустили мобильное приложение «Стоп коронавирус»

В Республике Удмуртия запустили бесплатное мобильное приложение «Стоп коронавирус» для информирования жителей о способах защиты от инфекции.

Как передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы региона, приложение было создано по инициативе правительства республики с помощью ведущих врачей и Минздрава России.

«Распространение коронавирусной инфекции — самая важная проблема на сегодняшний день. Большинство людей переносит её легко. Но для пожилых и ослабленных людей болезнь может представлять серьёзную угрозу. Именно поэтому мы решили создать приложение для борьбы с коронавирусом», — пояснила главный врач приложения «Стоп коронавирус» Любовь Чернилова.

Отмечается, что на данный момент в России приложение «Стоп коронавирус» установили на свои гаджеты более 40 тыс. человек.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил снижение количества заболевших COVID-19 за сутки в России.