Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима

Нарушения масочного и перчаточного режима в Москве — единичны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба столицы по ситуации с коронавирусом.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в сообщении.

Также отмечается, что на текущий момент в метро Москвы в масках — 99% пассажиров, в перчатках — 90%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о том, обязательно ли в столице носить маски и перчатки на улице, заявил, что в настоящее время обязательных предписаний нет.