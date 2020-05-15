Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего письма.
В частности, по мнению Догузовой, первоочередной задачей со стороны глав регионов является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли.
«Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки... субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов», — говорится в письме.
В качестве мер поддержки указываются прямое финансирование, налоговые и неналоговые льготы и т. д.
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