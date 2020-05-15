Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли

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Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила главам регионов России письма с призывом взять под персональный контроль поддержку туротрасли.
Ростуризм призвал губернаторов проконтролировать поддержку туротрасли
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию соответствующего письма.

В частности, по мнению Догузовой, первоочередной задачей со стороны глав регионов является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли.

«Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки... субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов», — говорится в письме.

В качестве мер поддержки указываются прямое финансирование, налоговые и неналоговые льготы и т. д.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил перспективы открытия туристического сезона.

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