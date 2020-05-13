В ассоциации «Турпомощь» оценили перспективы открытия туристического сезона

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил перспективы открытия туристического сезона.

«Всё, безусловно, будет подчинено санитарно-эпидемиологическим нормам, но нам теперь с этим жить и с этим работать. К тому времени мы должны продумать такие нормы, которые позволят нам, не рискуя жизнью и здоровьем наших людей, выполнять ту работу, которая приносит пользу», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, отдых — как раз то, что повышает долголетие, уровень здоровья, и нужно просто продумать, как это сделать.

Как считает Осауленко, в любом случае туристам следует пока смириться с тем, что на пляжах придётся находиться обособленно, а в отелях — проживать в двух метрах друг от друга.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.