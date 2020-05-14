Власти Тюмени дали рекомендации дачникам на период пандемии

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В Комитете здравоохранения администрации Тюмени дали рекомендации дачникам на период пандемии.
Власти Тюмени дали рекомендации дачникам на период пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nashgorod.ru.

Как отметили в комитете, дача — это возможность находиться на свежем воздухе, но и здесь следует придерживаться определённых правил. В частности, во время сухой уборки нужно защитить дыхательные пути маской, надеть перчатки. К питью рекомендуется кипячёная и бутилированная вода.

При походе в лес нужно обработать кожу и одежду средствами специальной защиты от клещей.

«При посещении магазинов, в том числе дачных, аптек и пользовании общественным транспортом обязательно надевайте защитную маску и используйте антисептические средства для рук», — добавили в комитете.

Ранее глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в беседе с ФАН дал рекомендации дачникам.

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