Власти Тюмени дали рекомендации дачникам на период пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает Nashgorod.ru.
Как отметили в комитете, дача — это возможность находиться на свежем воздухе, но и здесь следует придерживаться определённых правил. В частности, во время сухой уборки нужно защитить дыхательные пути маской, надеть перчатки. К питью рекомендуется кипячёная и бутилированная вода.
При походе в лес нужно обработать кожу и одежду средствами специальной защиты от клещей.
«При посещении магазинов, в том числе дачных, аптек и пользовании общественным транспортом обязательно надевайте защитную маску и используйте антисептические средства для рук», — добавили в комитете.
Ранее глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в беседе с ФАН дал рекомендации дачникам.