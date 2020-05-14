В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Telegram.
«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску», — рассказали в столичном Дептрансе.
Отмечается, что для этого есть все законные основания — «за малозначительностью».
«Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет», — заявил глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что в настоящий момент «количество автомобилей без пропусков — не более 3%», и призвал проверять привязку автомобиля к пропуску.
Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.