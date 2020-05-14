В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску

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В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску.
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Telegram.

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску», — рассказали в столичном Дептрансе.

Отмечается, что для этого есть все законные основания — «за малозначительностью».

«Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет», — заявил глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в настоящий момент «количество автомобилей без пропусков — не более 3%», и призвал проверять привязку автомобиля к пропуску.

Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.

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