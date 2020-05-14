Эксперт рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников, предлагающих лжегосуслуги

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Эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников, предлагающих лжегосуслуги.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников, предлагающих лжегосуслуги
  • © Annette Riedl/ZB
  • globallookpress.com

«Первое, что следует порекомендовать гражданам, — пользоваться только порталом «Госуслуги» и внимательно смотреть, куда они вводят свои персональные данные и данные банковских карт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, государственные органы не имеют права запрашивать пароли, полные данные карты — только банковские реквизиты для перевода.

Как пояснил Курочкин, никаких CVC-кодов, сроков действия и номеров карт сообщать никогда не требуют, поскольку по этим данным переводы на государственном уровне не производятся.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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