В Татарстане завели дело по факту нападения на ветерана Великой Отечественной войны

В Татарстане завели уголовное дело по факту нападения на 95-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Задержана подозреваемая — 35-летняя жительница Азнакаева. По данным следствия, в апреле 2020 года она зашла к знакомому, чтобы занять деньги на спиртное, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дверь открыла мать мужчины.

Пенсионерка попросила гостью уйти, но та бросилась на ветерана, повалила на пол и забрала платок, в котором пожилая женщина обычно хранила деньги. Украдено 50 тыс. рублей.

Задержанная признала причастность к преступлению.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полиция задержала грабившую пожилых людей женщину.