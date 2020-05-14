Попова оценила прирост числа инфицированных коронавирусом в России
- РИА Новости
Часть интервью опубликована на странице журналиста Павла Зарубина в Instagram.
«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день... десять дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — заявила Попова.
Ранее стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9974, до 252 245.
Накануне сообщалось о 10 028 новых случаях коронавируса.