Попова оценила прирост числа инфицированных коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила в беседе с телеканалом «Россия 1» темпы прироста числа инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Попова оценила прирост числа инфицированных коронавирусом в России
  • РИА Новости

Часть интервью опубликована на странице журналиста Павла Зарубина в Instagram.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день... десять дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — заявила Попова.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9974, до 252 245.

Накануне сообщалось о 10 028 новых случаях коронавируса.

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