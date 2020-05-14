За сутки в России выявлено 9974 случая коронавируса
- РИА Новости
Накануне сообщалось о 10 028 случаях коронавируса.
Ранее врач аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19. По его словам, специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела.
В случае с повторными заболеваниями Прокопенко предположил, что либо выработались неэффективные антитела, либо они не выработались вовсе, либо результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный.