За сутки в России выявлено 9974 случая коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9974, до 252 245. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне сообщалось о 10 028 случаях коронавируса.

Ранее врач аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19. По его словам, специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела.

В случае с повторными заболеваниями Прокопенко предположил, что либо выработались неэффективные антитела, либо они не выработались вовсе, либо результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный.