Власти Подмосковья рассказали о мерах поддержки для населения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для населения.

Об этом сообщает kp.ru.

«Президентом принята большая государственная программа социальной поддержки. Мы дополнили её своими возможностями на основании того, о чём нас просили жители», — заявил он.

По его словам, в настоящее время действует шесть федеральных мер поддержки, введённых для помощи пострадавшим из-за пандемии. Среди них — ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей (в течение трёх месяцев) семьям с детьми до трёх лет, ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет.

«Самая массовая мера поддержки — разовая выплата в 10 тыс. рублей, на которую могут претендовать родители ребят от трёх до 16 лет», — напомнил Воробьёв. Он уточнил, что в Подмосковье почти 800 тыс. таких детей.

Кроме того, область ввела три региональные меры поддержки. Это надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам.

«Люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 тыс. рублей. Также ещё в начале периода самоизоляции мы установили стимулирующую выплату в 3 тыс. рублей для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями», — сказал губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заморозят цены на ряд жилищно-коммунальных услуг с 1 июля.