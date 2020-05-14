Власти Подмосковья рассказали о мерах поддержки для населения

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для населения.
Власти Подмосковья рассказали о мерах поддержки для населения
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

Об этом сообщает kp.ru.

«Президентом принята большая государственная программа социальной поддержки. Мы дополнили её своими возможностями на основании того, о чём нас просили жители», — заявил он.

По его словам, в настоящее время действует шесть федеральных мер поддержки, введённых для помощи пострадавшим из-за пандемии. Среди них — ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей (в течение трёх месяцев) семьям с детьми до трёх лет, ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет.

«Самая массовая мера поддержки — разовая выплата в 10 тыс. рублей, на которую могут претендовать родители ребят от трёх до 16 лет», — напомнил Воробьёв. Он уточнил, что в Подмосковье почти 800 тыс. таких детей.

Кроме того, область ввела три региональные меры поддержки. Это надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам.

«Люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 тыс. рублей. Также ещё в начале периода самоизоляции мы установили стимулирующую выплату в 3 тыс. рублей для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями», — сказал губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заморозят цены на ряд жилищно-коммунальных услуг с 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить