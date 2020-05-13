В Подмосковье заморозят цены на ряд услуг ЖКХ с 1 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.
Планируется заморозить цены на услугу газоснабжения, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячую воду.
Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение Минстроя снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22 до 15%.