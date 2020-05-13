В Подмосковье заморозят цены на ряд услуг ЖКХ с 1 июля

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В Московской области заморозят цены на ряд жилищно-коммунальных услуг с 1 июля. Индексировать их не будут три месяца.
В Подмосковье заморозят цены на ряд услуг ЖКХ с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.

Планируется заморозить цены на услугу газоснабжения, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячую воду.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение Минстроя снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22 до 15%.

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