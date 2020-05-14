Вирусолог оценил эффективность очков во время пандемии
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«Если понаблюдать за людьми, то они достаточно часто дотрагиваются до своего лица, трут глаза, протирают их. Это действительно опасность. Солнечные очки вряд ли предотвратят такие движения. Люди в очках часто их поправляют», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По мнению эксперта, более надёжны защитные маски со стёклами. Вместе с тем, отметил Волчков, всё равно люди могут испытывать дискомфорт, стёкла будут запотевать.
Как считает эксперт, медицинские маски и перчатки — достаточная мера для повседневной жизни, в том числе для использования в общественном транспорте, магазинах, подъездах.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.