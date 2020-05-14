Вирусолог оценил эффективность очков во время пандемии

Короткая ссылка
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил эффективность очков во время пандемии.
Вирусолог оценил эффективность очков во время пандемии
  • Pixabay

«Если понаблюдать за людьми, то они достаточно часто дотрагиваются до своего лица, трут глаза, протирают их. Это действительно опасность. Солнечные очки вряд ли предотвратят такие движения. Люди в очках часто их поправляют», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По мнению эксперта, более надёжны защитные маски со стёклами. Вместе с тем, отметил Волчков, всё равно люди могут испытывать дискомфорт, стёкла будут запотевать.

Как считает эксперт, медицинские маски и перчатки — достаточная мера для повседневной жизни, в том числе для использования в общественном транспорте, магазинах, подъездах.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить