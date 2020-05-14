Вирусолог оценил эффективность очков во время пандемии

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил эффективность очков во время пандемии.

«Если понаблюдать за людьми, то они достаточно часто дотрагиваются до своего лица, трут глаза, протирают их. Это действительно опасность. Солнечные очки вряд ли предотвратят такие движения. Люди в очках часто их поправляют», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По мнению эксперта, более надёжны защитные маски со стёклами. Вместе с тем, отметил Волчков, всё равно люди могут испытывать дискомфорт, стёкла будут запотевать.

Как считает эксперт, медицинские маски и перчатки — достаточная мера для повседневной жизни, в том числе для использования в общественном транспорте, магазинах, подъездах.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.