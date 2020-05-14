В России планируют построить 25 заводов по переработке мусора в электроэнергию

Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве 25 заводов по энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Предприятия смогут вырабатывать электроэнергию в процессе сжигания мусора, снижая тем самым экологический вред от полигонных захоронений.

Как заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, создание 25 заводов позволит предотвратить появление более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель. По его словам, такому виду утилизации будут подвергаться только те отходы, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот.

Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский, со своей стороны, отметил, что новые предприятия построят в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек, а также недалеко от крупных туристических центров, к примеру, Сочи.

Застройка предусматривает несколько этапов и потребует по меньшей мере десять лет.

В Минприроды сообщили, что поддерживают инициативу госкорпораций, как и любое начинание, позволяющее выполнять цели нацпроекта «Экология».

Финансированием строительства будет заниматься ВЭБ.РФ, добавил председатель института развития Игорь Шувалов. Он уточнил, что общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей. Из них 200 млрд предоставит ВЭБ, остальные 400 млрд планируется набрать за счёт вложений со стороны.

«Мы рассчитываем привлечь в этот проект и инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнёрства, а также с использованием «зелёных облигаций», — добавил глава ВЭБ.РФ.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.