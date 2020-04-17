В Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

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В Удмуртии направили 37,1 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
В Удмуртии направили более 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» 15 районов республики получат субсидии.

Планируется устранить 50 свалок. Из них 20 — в Кизнерском районе, ещё девять — в Алнашском.

Также выделено 75 млн рублей на рекультивацию свалок в Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах.

Ранее эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

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