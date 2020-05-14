Число посетителей вебинаров по самозанятости в Москве превысило две тысячи

Число посетителей вебинаров по самозанятости и развитию своего дела в Москве превысило две тысячи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Дистанционные занятия проходят с 19 марта.

«После введения временных ограничительных мер центр «Моя карьера» в кратчайшие сроки перевёл все услуги в дистанционный формат и разработал новые программы, помогающие нашим клиентам найти идеи и освоить необходимые компетенции для самостоятельного получения дохода в удалённом формате», — цитирует директора центра Ирину Швец портал мэра и правительства.

В мае состоятся новые вебинары. Например, на 20 мая запланировано занятие «Продажа как способ реализовать бизнес-идею», на 26 мая — занятие «Банкротство физического лица: плюсы и минусы».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.