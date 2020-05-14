Совбез России оценил эпидемиологическую ситуацию в стране

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В аппарате Совбеза России сообщили, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем благодаря карантину и профилактическим мероприятиям.
Совбез России оценил эпидемиологическую ситуацию в стране
  • РИА Новости

«В аппарате Совбеза отмечают, что в результате проводимых профилактических и санитарно-карантинных мероприятий эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата Совбеза.

В пресс-службе отметили, что в поле зрения аппарата Совбеза в настоящее время также остаются десятки других актуальных тем национальной безопасности.

Отмечается, что продолжается работа по подготовке проекта Концепции общественной безопасности России на период до 2030 года, которая должна быть принята в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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