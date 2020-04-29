Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах России, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что «на совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России».

Также в контексте обсуждения международной проблематики затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности в Ливии.

Накануне Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё не пройден.