За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек

Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.

Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%», — сказал Султанов.

Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 стало обязательным в Москве с 12 мая. В столице штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте составляет 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тыс. рублей.

В Московской области также начал действовать масочный режим.