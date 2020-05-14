За сутки в России умерли 93 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Накануне в России за сутки умерли 96 человек с COVID-19.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в России, в том числе в Москве, «проводится в 100% случаев, в отличие от большинства других стран».