За сутки в России умерли 93 человека с коронавирусом

В России за сутки скончались 93 человека с коронавирусом, за всё время пандемии — 2305.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в России за сутки умерли 96 человек с COVID-19.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в России, в том числе в Москве, «проводится в 100% случаев, в отличие от большинства других стран».