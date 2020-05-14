Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

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Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что в денежном выражении его средний размер упал с 2,75 млн рублей до 2,48 млн рублей.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, на снижение мог повлиять введённый в России режим самоизоляции.

«В большинстве наиболее кредитно-активных регионов с наивысшим средним чеком по ипотеке в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) были введены наиболее жёсткие мероприятия по самоизоляции», — сказал он.

Что, по словам Волкова, привело к потере доли наиболее крупных займов заёмщиков из этих регионов в общей массе выданных в апреле в России ипотечных кредитов.

В апреле председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» рассказал об идее облегчить условия для получения ипотечного кредита.

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