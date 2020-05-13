Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.

Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Она рассказала, что депутаты Государственной думы обратились к Министерству иностранных дел России с просьбой принять меры против изданий, опубликовавших недостоверные данные, вплоть до лишения их журналистов аккредитации на территории России.

«Это, конечно, крайняя мера, и это не наш метод — лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкреплённым делом, конкретными шагами», — цитирует Захарову РИА Новости.

Также в МИД России заявили, что дальнейшие меры в отношении этих изданий будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение дезинформации о коронавирусе в России.

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о якобы занижении показателей смертности от коронавируса в России. Письма с запросами будут переданы 14 мая через посольства России в США и Великобритании.