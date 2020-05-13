Власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии

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Социальные работники, обслуживающие граждан на дому и трудящиеся в стационарах, будут получать городскую доплату в размере 25 тыс. рублей.
Власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выплаты будут производиться в течение трёх месяцев по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным, сообщает ФАН.

Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тыс. рублей в месяц.

Соответствующее решение мэр Сергей Собянин принял после разговора с соцработниками и волонтёрами, участвующими в проекте «Мой социальный помощник».

«Это очень важно, потому что все они находятся сегодня на переднем фронте, все в зоне риска», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что в Удмуртии рассказали о дополнительных выплатах для медиков.

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