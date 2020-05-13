Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

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Среди российских военнослужащих зафиксировано 1666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из числа курсантов военных вузов инфицированы 1244 человека. Об этом сообщило Минобороны России.
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
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«По состоянию на 13 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в бюллетене.

При этом в госпиталях Минобороны проходят лечение 378 человек, в изоляторах по месту службы — 586, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 20, ещё 682 военных изолированы на дому.

«Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, с положительными результатами тестирования — 1244 человека», — добавили в ведомстве.

Состояние здоровья военнослужащих — нормальное, без симптоматических проявлений.

Кроме того, среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны выявлен 31 человек с положительными результатами тестирования.

Ещё 392 инфицированных выявлено среди гражданского персонала Вооружённых сил России.

Ранее в Генеральном штабе ВС России рассказали, что призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации.

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