Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
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«По состоянию на 13 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в бюллетене.
При этом в госпиталях Минобороны проходят лечение 378 человек, в изоляторах по месту службы — 586, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 20, ещё 682 военных изолированы на дому.
«Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, с положительными результатами тестирования — 1244 человека», — добавили в ведомстве.
Состояние здоровья военнослужащих — нормальное, без симптоматических проявлений.
Кроме того, среди воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны выявлен 31 человек с положительными результатами тестирования.
Ещё 392 инфицированных выявлено среди гражданского персонала Вооружённых сил России.
Ранее в Генеральном штабе ВС России рассказали, что призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации.