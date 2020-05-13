В Национальном родительском комитете оценили онлайн-формат выпускных
- РИА Новости
«Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной. В любом случае в каждой группе решение о проведении выпускного будет приниматься в совещательном порядке», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, намного важнее не то, как прошёл выпускной, а то, какие отношения сложились у студентов за время учёбы.
В свою очередь партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с газетой «Известия» отметил, что уровень проведения таких выпускных зависит от подготовки.
«Если Министерство науки и высшего образования сможет организовать единый выпускной для всех российских вузов, это будет одно. Если нет, каждый вуз или регион организуют такие праздники отдельно», — сказал он.
Как добавил Мясоедов, подобный формат наверняка будет востребован не только в Москве, но и в регионах.
Ранее сообщалось, что глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.