В Национальном родительском комитете оценили онлайн-формат выпускных

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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила онлайн-формат выпускных.
В Национальном родительском комитете оценили онлайн-формат выпускных
  • РИА Новости

«Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной. В любом случае в каждой группе решение о проведении выпускного будет приниматься в совещательном порядке», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, намного важнее не то, как прошёл выпускной, а то, какие отношения сложились у студентов за время учёбы.

В свою очередь партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с газетой «Известия» отметил, что уровень проведения таких выпускных зависит от подготовки.

«Если Министерство науки и высшего образования сможет организовать единый выпускной для всех российских вузов, это будет одно. Если нет, каждый вуз или регион организуют такие праздники отдельно», — сказал он.

Как добавил Мясоедов, подобный формат наверняка будет востребован не только в Москве, но и в регионах.

Ранее сообщалось, что глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.

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