В Совфеде оценили планы объединения Архангельской области и НАО

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Сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина оценила планы объединения с Архангельской областью.
В Совфеде оценили планы объединения Архангельской области и НАО
  • Reuters

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что судьба НАО неразрывно связана с Арктикой «и географически, и ментально».

«Сейчас, когда освоение Арктической зоны среди приоритетных направлений развития нашей страны, необходимо идти в ногу со временем. И в случае создания новой территории она должна стать передовым мегарегионом страны, реализующим большие проекты в Арктике», — сказала Галушина.

Со своей стороны, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что укрупнение позволяет более эффективно управлять, повышает эффективность экономического развития.

«Иначе получается, что субъект, который находится в сложной ситуации, фактически помогает субъекту, который находится в лучшей ситуации», — считает он.

Ранее член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

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