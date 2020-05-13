В Тульской области раскрыли убийство, совершённое в 2000 году

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В Тульской области раскрыли убийство женщины, совершённое в 2000 году.
В Тульской области раскрыли убийство, совершённое в 2000 году
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

16 апреля 2000 года в городе Белёв в одном из магазинов нашли тело 63-летней продавшицы. Из помещения пропали материальные ценности на сумму более 5 тыс. рублей.

В марте 2020-го следствие по делу возобновили. К преступлению оказался причастен ранее судимый житель Московской области.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области раскрыли убийство, которое было совершено в 1990 году.

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