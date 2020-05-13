Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

Сбербанк принял решение продлить обслуживание банковских карт, срок действия которых истёк в марте, и предоставил их владельцам возможность снятия наличных, пополнения средств и оплаты покупок с вводом ПИН-кода.

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, клиенты смогут активировать перевыпущенные дебетовые карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», после чего все операции по ним станут доступны, а карта с истекшим сроком действия работать не будет.

Сбербанк также увеличил срок хранения перевыпущенных карт в офисах до четырёх месяцев.

«Мы решили продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты... Нам важно, чтобы всем категориям клиентов было максимально комфортно использовать карту без необходимости посещения офисов банка», — заявил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалёв.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.