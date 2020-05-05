Эксперт оценил рост популярности виртуальных банковских карт
- globallookpress.com
«В условиях самоизоляции для большинства граждан открылась такая возможность, как виртуальная карта. Многие даже не знали о ней ранее. Это будет более популярный продукт, чем до наступления режима самоизоляции», — заявил он в беседе с Inforeactor.
Вместе с тем, отметил эксперт, полностью избавиться от пластиковых карт не удастся. Некоторым будет слишком тяжело отказаться просто психологически, пояснил он.
Кроме того, сказал Шабанов, виртуальная карта подразумевает какое-то владение IT-технологиями, наличие соответствующего гаджета, который есть далеко не у всех.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.