Эксперт оценил рост популярности виртуальных банковских карт

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил рост популярности виртуальных банковских карт.

«В условиях самоизоляции для большинства граждан открылась такая возможность, как виртуальная карта. Многие даже не знали о ней ранее. Это будет более популярный продукт, чем до наступления режима самоизоляции», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Вместе с тем, отметил эксперт, полностью избавиться от пластиковых карт не удастся. Некоторым будет слишком тяжело отказаться просто психологически, пояснил он.

Кроме того, сказал Шабанов, виртуальная карта подразумевает какое-то владение IT-технологиями, наличие соответствующего гаджета, который есть далеко не у всех.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.