В обсерваторах Подмосковья прошли карантин более 900 россиян, прибывших из-за границы

Короткая ссылка
Более 900 россиян, прибывших из-за границы, прошли двухнедельный карантин в обсерваторах Московской области и вернулись домой.
В обсерваторах Подмосковья прошли карантин более 900 россиян, прибывших из-за границы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе работает пять обсерваторов. В резерве ещё четыре — их могут задействовать при необходимости.

«Обсерваторы — это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, согласившиеся помочь в размещении людей на время карантина», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В обсерваторы направляют жителей дальних регионов, если их невозможно сразу доставить домой. С 2 апреля принято более 1,4 тыс. человек, из них 900 уже прошли карантин.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить