В обсерваторах Подмосковья прошли карантин более 900 россиян, прибывших из-за границы

Более 900 россиян, прибывших из-за границы, прошли двухнедельный карантин в обсерваторах Московской области и вернулись домой.

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе работает пять обсерваторов. В резерве ещё четыре — их могут задействовать при необходимости.

«Обсерваторы — это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, согласившиеся помочь в размещении людей на время карантина», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В обсерваторы направляют жителей дальних регионов, если их невозможно сразу доставить домой. С 2 апреля принято более 1,4 тыс. человек, из них 900 уже прошли карантин.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.