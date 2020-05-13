В обсерваторах Подмосковья прошли карантин более 900 россиян, прибывших из-за границы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В настоящее время в регионе работает пять обсерваторов. В резерве ещё четыре — их могут задействовать при необходимости.
«Обсерваторы — это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, согласившиеся помочь в размещении людей на время карантина», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В обсерваторы направляют жителей дальних регионов, если их невозможно сразу доставить домой. С 2 апреля принято более 1,4 тыс. человек, из них 900 уже прошли карантин.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.