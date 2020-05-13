В Архангельской области пообещали сохранение всех льгот жителям НАО

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Пресс-служба врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского сообщила, что меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа закрепляет сохранение льгот и экономических гарантий жителям НАО.
В Архангельской области пообещали сохранение всех льгот жителям НАО
  • © Марина Лысцева
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Архангельской области. 

Указывается, что основными целями создания нового субъекта являются ускорение социально-экономического развития двух регионов и повышение уровня жизни населения Архангельской области и НАО.

«При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.

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