В Архангельской области пообещали сохранение всех льгот жителям НАО
- © Марина Лысцева
- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Архангельской области.
Указывается, что основными целями создания нового субъекта являются ускорение социально-экономического развития двух регионов и повышение уровня жизни населения Архангельской области и НАО.
«При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.