Самолёт Петербург — Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика

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Самолёт, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Уфа, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания одного из датчиков, посадка прошла штатно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».
Самолёт Петербург — Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика
  • РИА Новости

«Во время выполнения рейса 6413 из Санкт-Петербурга в Уфу произошло срабатывание одного из датчиков», — говорится в сообщении.

Как отмечается, командир, основываясь на регламентах по безопасности полётов, принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров пересадят на резервный самолёт.

5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Саратов, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево после отказа двигателя.

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