Самолёт совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за отказа двигателя
- РИА Новости
«После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолёта отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.
Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.
30 марта стало известно, что выполнявший рейс из Сочи в Москву самолёт сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя.