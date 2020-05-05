Самолёт совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за отказа двигателя

Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Саратов, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево после отказа двигателя.

«После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолёта отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.

30 марта стало известно, что выполнявший рейс из Сочи в Москву самолёт сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя.