В Южно-Сахалинске перед судом предстанет обвиняемый в распространении фейка о COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, 27 апреля пассажир авиарейса Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск записал и опубликовал ролик, в котором утверждал, что он и его попутчики были обеспечены средствами индивидуальной защиты якобы только по прибытии в конечный пункт.
Расследование показало, что пассажиров обеспечили всем необходимым на безвозмездной основе ещё в Бангкоке.
Ранее Tagilcity.ru сообщал, что жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.