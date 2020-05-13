В Чечне заявили о блокировке Facebook аккаунта фонда имени Кадырова

Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил, что компания Facebook заблокировала официальный аккаунт Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова в Instagram. Об этом информирует ТАСС.

«Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики (Рамзану Кадырову. — RT)», — заявил Дудаев.

Отмечается, что заблокированный аккаунт @za_kadyrova_95eng является «официальным ресурсом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова».

По словам Дудаева, этот аккаунт указан на официальном сайте фонда. При этом сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним подтверждающие документы, отметил он.

Ранее представитель Facebook прокомментировал ситуацию с удалением аккаунта Кадырова в Instagram.