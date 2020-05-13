В Facebook назвали причину удаления аккаунта Кадырова в Instagram

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Представитель компании Facebook прокомментировал РИА Новости ситуацию с аккаунтом главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram.
В Facebook назвали причину удаления аккаунта Кадырова в Instagram
  • РИА Новости

По его словам, компания действует в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств.

«В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — заявил представитель Facebook.

В 2018 году Кадыров, комментируя ситуацию с блокировкой его страниц в социальных сетях, заявил, что «на самом деле в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что активно читали» его записи «сотни тысяч молодых людей из США». Кадыров отметил, что они «писали комментарии, делали перепосты».

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