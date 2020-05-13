Агроном оценила состояние почвы для земледелия в России

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Агроном Елизавета Тихонова оценила состояние почвы для земледелия в России.
Агроном оценила состояние почвы для земледелия в России
  • РИА Новости

«Осадков было мало, и влагообеспеченность очень низкая. Мы сейчас посадили и картофель, и почва созрела раньше времени. Обычно только к 9 мая. Это ненормально для нашей зоны», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, для основных зерновых культур необходимо достаточно влаги, а главное — чтобы дополнительно был её запас. Тихонова сомневается, что лето будет тёплым и влажным.

«По моим наблюдениям, когда зима хорошая и снежная, тогда и лето хорошее», — добавила она.

Ранее климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал, какой может быть погода в России этим летом.

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