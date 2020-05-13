Власти Москвы опровергли сообщения о получении данных пассажиров такси

Короткая ссылка
Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о том, что службы такси обязаны предоставлять информацию о поездке, в том числе данные водителя и пассажира.
Власти Москвы опровергли сообщения о получении данных пассажиров такси
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале. 

«Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными», — заявили в департаменте.

В ведомстве добавили, что крайне серьёзно относятся к конфиденциальности пассажиров и их поездок, в связи с чем данные о пассажирах такси не запрашиваются и не передаются.

При этом указывается, что каждому пассажиру важно, чтобы водитель такси имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске и прошёл медицинский контроль.

«Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиров и водителей такси обязали носить маски с 12 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить