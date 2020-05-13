Власти Москвы опровергли сообщения о получении данных пассажиров такси

Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о том, что службы такси обязаны предоставлять информацию о поездке, в том числе данные водителя и пассажира.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Внимательно отслеживаем сообщения о том, что мы обязали столичные сервисы такси отправлять нам информацию о водителях и пассажирах. Все эти сообщения не являются достоверными», — заявили в департаменте.

В ведомстве добавили, что крайне серьёзно относятся к конфиденциальности пассажиров и их поездок, в связи с чем данные о пассажирах такси не запрашиваются и не передаются.

При этом указывается, что каждому пассажиру важно, чтобы водитель такси имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске и прошёл медицинский контроль.

«Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажиров и водителей такси обязали носить маски с 12 мая.