В Кургане будут открыты 26 детских садов

Заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Елена Ситникова заявила, что со следующей недели в Кургане будут работать 26 детских садов.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в настоящее время в областном центре работает 21 дошкольное учреждение.

«В каждом микрорайоне города в обязательном порядке работает детский сад с дежурными группами. С 18 мая будет увеличено количество работающих детских садов до 26», — заявили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что возможность воспользоваться услугами дошкольного учреждения в настоящее время предоставлена всем работающим гражданам.

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