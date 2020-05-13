В Кургане будут открыты 26 детских садов

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Заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Елена Ситникова заявила, что со следующей недели в Кургане будут работать 26 детских садов.
В Кургане будут открыты 26 детских садов
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в настоящее время в областном центре работает 21 дошкольное учреждение.

«В каждом микрорайоне города в обязательном порядке работает детский сад с дежурными группами. С 18 мая будет увеличено количество работающих детских садов до 26», — заявили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что возможность воспользоваться услугами дошкольного учреждения в настоящее время предоставлена всем работающим гражданам. 

Ранее кризисный клинический психолог Мария Медведева в беседе с радио Sputnik рассказала, что самодисциплина поможет справиться со стрессами от самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью.

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