Глава Минздрава рассказал о состоянии Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, идёт на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, состояние здоровья руководителя правительства уже позволяет входить в рабочий процесс.

Как отметил Мурашко, ему ещё требуются медицинские процедуры, однако динамика положительная.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.