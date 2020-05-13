Глава Минздрава рассказал о состоянии Мишустина
- РИА Новости
«Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — цитирует главу Минздрава ТАСС.
По его словам, состояние здоровья руководителя правительства уже позволяет входить в рабочий процесс.
Как отметил Мурашко, ему ещё требуются медицинские процедуры, однако динамика положительная.
30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.