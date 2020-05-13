Глава Минздрава рассказал о состоянии Мишустина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, идёт на поправку. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава рассказал о состоянии Мишустина
  • РИА Новости

«Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, состояние здоровья руководителя правительства уже позволяет входить в рабочий процесс.

Как отметил Мурашко, ему ещё требуются медицинские процедуры, однако динамика положительная.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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