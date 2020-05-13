Врач объяснил правила выгула собак для больных коронавирусом

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему больным коронавирусом нельзя выгуливать собак.

«Если у вас коронавирусная инфекция, то вам гулять категорически нельзя, потому что вы перезаражаете всех окружающих на улице, которые пройдут мимо вас во дворе. К тому же вы больны сами и плохо себя чувствуете», — пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, данную обязанность следует переложить на родственников, друзей или знакомых. При этом лучше всего, если они уедут в другую квартиру или на дачу, где будут ухаживать за животным до полного выздоровления хозяина.

Ранее кинолог Александр Малиновский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак.