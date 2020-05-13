Врач объяснил правила выгула собак для больных коронавирусом

Короткая ссылка
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему больным коронавирусом нельзя выгуливать собак.

«Если у вас коронавирусная инфекция, то вам гулять категорически нельзя, потому что вы перезаражаете всех окружающих на улице, которые пройдут мимо вас во дворе. К тому же вы больны сами и плохо себя чувствуете», — пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, данную обязанность следует переложить на родственников, друзей или знакомых. При этом лучше всего, если они уедут в другую квартиру или на дачу, где будут ухаживать за животным до полного выздоровления хозяина.

Ранее кинолог Александр Малиновский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить