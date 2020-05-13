В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

Короткая ссылка
В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки
  • РИА Новости

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт городского департамента здравоохранения, число реанимационных коек в медучреждении увеличилось до 67. 

Заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук отметил, что основные работы по перепрофилированию больничных коек были завершены месяц назад. 

«Сейчас возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты», — пояснил Алексей Паламарчук. 

Он добавил, что в медучреждении также завершили монтаж компьютерного томографа. 

Кроме того, на территории медучреждения разместили временный госпиталь, который располагает еще 43 койками.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить