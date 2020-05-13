В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт городского департамента здравоохранения, число реанимационных коек в медучреждении увеличилось до 67.

Заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук отметил, что основные работы по перепрофилированию больничных коек были завершены месяц назад.

«Сейчас возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты», — пояснил Алексей Паламарчук.

Он добавил, что в медучреждении также завершили монтаж компьютерного томографа.

Кроме того, на территории медучреждения разместили временный госпиталь, который располагает еще 43 койками.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.