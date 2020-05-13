Адмирал Комоедов поздравил с Днём Черноморского флота

Адмирал, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов поздравил с Днём ЧФ.

«Я поздравляю всех черноморцев с праздником. И тех, кто ныне стоит у штурвала, и тех, кто оставил его. С праздником! Я считаю, что 13 мая — это хорошая дата», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как напомнил Комоедов, он командовал ЧФ почти пять лет, когда Крым находился в составе Украины. Самым ярким впечатлением адмирал назвал действия кораблей на учениях в море.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.