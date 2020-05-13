Заслуженный врач России рассказал, как сохранить психологический комфорт в семье

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев рассказал, как сохранить психологический комфорт в семье в период самоизоляции.

«Нужно структурировать своё время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, можно совместно заняться домашними делами.

Как отметил Бубеев, нужно избегать открытых конфликтов, а претензии высказывать в доброжелательной форме.

«Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи», — добавил он.

Ранее заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора в беседе с ФАН прокомментировала рост семейных проблем в условиях режима самоизоляции.