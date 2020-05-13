Заслуженный врач России рассказал, как сохранить психологический комфорт в семье
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«Нужно структурировать своё время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, можно совместно заняться домашними делами.
Как отметил Бубеев, нужно избегать открытых конфликтов, а претензии высказывать в доброжелательной форме.
«Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи», — добавил он.
Ранее заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора в беседе с ФАН прокомментировала рост семейных проблем в условиях режима самоизоляции.