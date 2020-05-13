«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.

«Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в авиационной отрасли в связи с распространением коронавируса и введёнными ограничительными мерами.