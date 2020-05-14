Потерявшим из-за коронавируса работу предлагают дать скидку на ОСАГО

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом. Копия письма парламентария на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса есть в распоряжении RT.
Потерявшим из-за коронавируса работу предлагают дать скидку на ОСАГО
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что многие граждане страны лишились работы и доходов на фоне ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Однако остались обязательные платежи, которые необходимо производить в определённый срок, в частности оплата полиса ОСАГО для автомобилистов. 

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», — сказано в тексте обращения. 

Сухарев также отметил, что это может стать одной из дополнительных мер поддержки семей, которые в сложившейся ситуации оказались в сложном финансовом положении. 

Ранее в России начали применять новый формат полиса ОСАГО. С марта этого года для всех российских автомобилистов появилась возможность указывать данные о добровольной страховке КАСКО на оборотной стороне полиса ОСАГО.

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