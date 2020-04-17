В Совфеде предложили ремонтировать автомобили по страховке только у дилеров

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов рассказал об идее направлять на восстановительный ремонт автомобили после ДТП только к официальным дилерам.

Как передаёт «Парламентская газета», соответствующую поправку в закон об ОСАГО он направил на рассмотрение правительства.

По мнению законодателя, действующие положения закона об ОСАГО не позволяют обеспечить владельцам новых машин их полноценный качественный ремонт при наступлении страхового случая.

«В частности, законом определён двухгодичный срок, в течение которого новое транспортное средство, находящееся на гарантии изготовителя, направляется на ремонт к официальным дилерам — представителям изготовителя. При этом гарантийные сроки на автомобили почти у всех производителей значительно превышают два года», — пояснил сенатор.

Он предложил обязать страховые компании направлять новые автомобили на ремонт исключительно к официальным дилерам в течение всего срока гарантии, а также продлить максимально допустимый срок ремонта с 30 до 45 рабочих дней.

Ранее сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала ситуацию в сфере технического обслуживания автомобилей.