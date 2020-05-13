В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
  • РИА Новости

Согласно тексту, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов.

Также проектом закрепляется право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов и проводить в границах оцепления осмотр как граждан, так и автомобилей и грузов.

Кроме того, прописаны случаи, когда может применяться огнестрельное табельное оружие. 

Отмечается, что инициативы направлены на усиление прав и законных интересов россиян, а также на совершенствование практической деятельности органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что кабмин разработал соответствующие изменения в закон «О полиции».

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