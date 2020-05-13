В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов.

Также проектом закрепляется право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов и проводить в границах оцепления осмотр как граждан, так и автомобилей и грузов.

Кроме того, прописаны случаи, когда может применяться огнестрельное табельное оружие.

Отмечается, что инициативы направлены на усиление прав и законных интересов россиян, а также на совершенствование практической деятельности органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что кабмин разработал соответствующие изменения в закон «О полиции».