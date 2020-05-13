В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
- РИА Новости
Согласно тексту, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов.
Также проектом закрепляется право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов и проводить в границах оцепления осмотр как граждан, так и автомобилей и грузов.
Кроме того, прописаны случаи, когда может применяться огнестрельное табельное оружие.
Отмечается, что инициативы направлены на усиление прав и законных интересов россиян, а также на совершенствование практической деятельности органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что кабмин разработал соответствующие изменения в закон «О полиции».